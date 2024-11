Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Rastignano, aperto il primo tratto del lotto 2: cosa cambia

Bologna, 27 novembre 2024 – Haoggi ildel2 deldi, nel comune di Pianoro. Da metà ottobre undella Fondovalle Savena è chiusa all’altezza dia causa dell’alluvione e i lavori per la seconda tranche deldi– un’opera che la martoriata viabilità della zona attende da decenni – sono proceduti spediti. Con la strada interrotta, la Città Metropolitana ha colto la possibilità di concentrare i cantieri proprio dove la strada era stata chiusa. Cantieri del tram: l’avanzamento lavoriIldei lavori inaugurato comprende la nuova rotatoria all’incrocio tra via de Gasperi, via Malpasso e il ponte delle Oche insieme alla nuova viabilità locale temporanea di via Torriane, con via de Gasperi allargata - di 6 metri - alle dimensioni della Fondo Valle Savena.