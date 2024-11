Gaeta.it - Inter conquista il vertice della Champions grazie a un autogol

Facebook WhatsAppTwitter Il match trae Lipsia si è rivelato decisivo per le sorticlassificaLeague. Con una vittoria per 1-0a undi Castello Lukeba, la formazione di Simone Inzaghi si è proiettata in cima al suo girone, accumulando 13 punti. Questo incontro non solo ha evidenziato la capacità difensivasquadra milanese, ma anche le difficoltà nell’espandere il vantaggio nonostante le occasioni create.La vittoria in casa contro il LipsiaL’ha ospitato il Lipsia sul terreno amico di San Siro in una serata in cui il clima era carico di aspettative. Già al 27? minuto, i nerazzurri hanno trovato il vantaggio quando Lukeba, nel tentativo di anticipare un cross in area, ha inavvertitamente messo il pallone nella propria porta. Questo episodio ha segnato l’andamento del match, portando l’a gestire il vantaggio, pur consapevolenecessità di cercare il raddoppio.