Ilnapolista.it - Infantino si sta giocando la carriera sul Mondiale per club, rischia il flop (New York Times)

Leggi su Ilnapolista.it

“La prossima estate gli Stati Uniti ospiteranno un evento che potrebbe segnare l’eredità del presidente della Fifa, Gianni”, scrive il New. L’ormai famigeratoa 32 squadre. Un baraccone il cui destino è ancora in bilico per evidenti problemi finanziari: la vendita dei diritti tv è in alto mare e trovare i fondi necessari a pagare i grandipare al momento un impresa.Il Nyt tira le fila del ragionamento e scrive giustamente checi si stala: “E’ l’innovazione più rappresentativa di, una competizione a cui è così legato che il suo nome compare sul trofeo del campionato appena creato non una ma ben due volte”.“La sua ambizione è quella di creare un torneo quadriennale perche diventerà uno degli eventi sportivi di punta e che durerà a lungo dopo che avrà lasciato l’incarico.