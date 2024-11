Panorama.it - In Libano è entrato in vigore il cessate il fuoco

Alle 3 ore italiane (le 4 ora locale) èinililindopo due mesi di guerra tra l'esercito di Israele e i jihadisti sciiti filo iraniani Hezbollah. Ieri sera Benjamin Netanyahu si è rivolto alla Nazione annunciando la sua intenzione di sottoporre al voto il piano diilproposto per ile di seguito il gabinetto per la sicurezza nazionale ha votato 10 a 1 per approvare la misura. L'unico componente del gabinetto di sicurezza a opporsi all'accordo è stato il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, che ha descritto la decisione come «un grave errore storico». Secondo Times of Israel anche diversi leader dei consigli locali del nord di Israele, alcuni dei quali hanno avuto un incontro con Netanyahu martedì sera, hanno manifestato una netta contrarietà all'intesa, sottolineando che Hezbollah mantiene una forza considerevole e temendo che ora possa sfruttare l'occasione per rifornirsi di armi e ripristinare progressivamente le sue capacità offensive nel sud del