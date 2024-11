Lortica.it - Il Filo invisibile del destino: libero arbitrio o disegno già scritto?

Ci sono momenti in cui la vita sembra seguire un percorso già tracciato, come se qualcuno avesseogni dettaglio prima ancora che muovessimo il primo passo. Eppure, ci interroghiamo: quanto è davvero deciso dal? Quanto dipende dal nostro?Fin dall’età di 11 anni e mezzo, avevo un sogno molto chiaro: desideravo avere almeno tre figli, uno sicuramente entro i 25 anni, uno entro i 30 e il terzo entro i 35. Un quarto, invece, solo se il mio ciclo avesse cominciato a “sballare” e fosse arrivato come un dono dall’Universo. Quel sogno non era mai cambiato, e con il passare degli anni la vita sembrava volermi concedere ciò che avevo desiderato con tanta fermezza, dal profondo del mio essere, senza che fosse una volontà ragionata.Ricordo con nitidezza il momento in cui tutto ebbe inizio, quel 19 agosto 1980.