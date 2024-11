Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena sa sempre come rialzarsi. Fin qui ben cinque le rimonte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La rimonta è servita, sabato contro la Reggiana è andata in scena la quinta risalita dallo svantaggio di questo campionato e solo contro Sassuolo e Sampdoria l’opera non si è compiuta totalmente con ilche alla fine non è andato a punti. Negli altri tre casi invece è arrivato almeno il pari, nei due derby contro Modena e Reggiana appunto e a Salerno e se i numeri parlano il testo che se ne ricava è che il Cavalluccio è una squadra che non assiste passiva all’evolvere degli eventi. Anche nelle quattro sconfitte rimediate finora in campionato, infatti, solo a Pisa il risultato non è mai stato in discussione, nelle altre tre debacle, a Sassuolo e a La Spezia e in casa contro la Sampdoria, i bianconeri sono stativivi e per gli avversari la strada è stata tutt’altro che in discesa.