Il caffè Arabica aggiorna i massimi sfiora 32 dollari a libbra

Quotidiano.net - Il caffè Arabica aggiorna i massimi, sfiora 3,2 dollari a libbra

Leggi su Quotidiano.net

il record ilsulla piazza di New York per i timori sulla raccolta del 2025/2026 a seguito della siccità che ha colpito il Brasile fino allo scorso mese di settembre. I contratti future sul mese di dicembre segnano un rialzo del 3,32% a 3,19per, suidal 1997 e con un rialzo del 70% da inizio anno. A guidare i rialzi del prezzo concorrono diversi fattori, dalla siccità che ha colpito il Brasile nel corso dell'anno alle difficoltà legate alla logistica. E' recente poi l'annuncio di Nestlé, principale produttore mondiale di, che aumenterà i prezzi riducendo la quantità nelle confezioni per assorbire in parte gli aumenti di prezzo. Sugli scudi anche ilRobusta, la varietà meno nobile, i cui future su dicembre salgono del 2,9% a 5.306la tonnellata, valore che non toccava dagli anni Settanta.