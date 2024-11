Anteprima24.it - Hashish pronto per lo spaccio: in manette un 60enne di Montesarchio

Tempo di lettura: < 1 minutoBloccato nell’androne del palazzo dove vive, con 40 grammi dipronti per lo. Si è conclusa così la giornata di Vincenzo Avella, 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, finito inieri pomeriggio grazie a un’operazione dei carabinieri.I militari, che tenevano d’occhio l’uomo da tempo, sono intervenuti sorprendendolo mentre cercava di rientrare a casa. Sotto un maglione, Avella nascondeva 11 dosi di droga, tutte ben sigillate e pronte per la vendita.Condotto in caserma ilsu disposizione del pubblico ministero Giulio Barbato, è stato trasferito in carcere. Difeso dall’avvocato Mario Cecere, Avella attende ora l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.L'articoloper lo: inundiproviene da Anteprima24.