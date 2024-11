Tvpertutti.it - Grande Fratello catastrofe: Pier Silvio furioso e puntate cancellate

Leggi su Tvpertutti.it

è una. L'edizione in corso sta attraversando un periodo di crisi senza precedenti, con ascolti TV in picchiata e unBerlusconi visibilmente insoddisfatto. La situazione è così grave che Mediaset ha convocato una serie di riunioni d'emergenza per tentare di arginare l'emorragia di telespettatori e rivedere l'intera strategia del programma.La prima puntata del 16 settembre 2024 ha fatto segnare un record negativo storico, con soli 2.510.000 telespettatori. Un dato impietoso, che supera persino il precedente minimo della diciassettesima edizione (2.994.000 telespettatori). Ma il peggio doveva ancora venire: la quattordicesima puntata del 23 novembre ha toccato un nuovo fondo con appena 1.803.000 spettatori e una share del 14,69%. Numeri che stridono se confrontati con la concorrenza diretta di Ballando con le Stelle, capace di registrare una share del 26,8% nella stessa serata.