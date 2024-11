Fitto | Ora unitàsfide cruciali per Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.20 "L'Unione europea si trova di fronte a sfideda cui dipende il suo futuro.Sarà fondamentale lavorare tutti insieme e dare prova di unità". Così il neo vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Ringrazia la premier Meloni e il governo per averlo designato come commissario Ue. Ringrazia anche il Presidente Mattarella e la presidente della Commissione per la fiducia. Sul suo nome e quello della socialista spagnola Ribera si è spaccata la maggioranza tra Popolari europei,Socialisti,Liberali,Verdi.