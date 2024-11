Oasport.it - F1, in Qatar tutto pronto per la festa di Fernando Alonso. Diventerà il primo a partire in 400 Gran Premi

Signori, ci siamo. A meno di imprevisti, domenica 1° dicembre verrà tagliato un traguardo senza precedenti in 75 anni di storia del Mondiale di F1. Asarà sufficiente prendere il via nelo delper diventare ilpilota di ogni epoca a partecipare a 400 gare iridate. Un numero solo qualche anno orsono fantascientifico.Vero che i maxi-calendari odierni hanno inflazionato i numeri, ma quanto sta per realizzare l’iberico resta sensazionale. Non bisogna dimenticare come lo spagnolo abbia esordito nel 2001, quando diversi rivali con i quali si confronta in pista non erano neppure nati! Come se non bastasse, ci sono state nel mezzo delle stagioni mancate. Il 2002 da tester Renault e il biennio 2019-2020, quando si allontanò provvisoriamente dal Circus.Graham Hill e Jack Brabham furono i primi a toccare la quota dei 100, riuscendoci in contemporanea il 22 settembre del 1968 a Mont-Tremblant, in Canada.