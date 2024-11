Ilfattoquotidiano.it - È morto a 112 anni John Alfred Tinniswood, l’uomo più vecchio al mondo: “Il segreto per vivere così a lungo? Pura fortuna”

piùal. Nato e cresciuto a Liverpool, in Inghilterra,si è spento lunedì, 25 novembre, a 112, nella casa di cura in cui viveva a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Ad annunciarlo è stato il Guinness World Record, che lo ha ricordato, citando la sua famiglia, con una serie di scatti e video del momento in cui lo ha insignito del titolo di uomo piùal, lo scorso aprile, dopo la morte del venezuelano Juan Vincente Perez, di 114. “Il suo ultimo giorno è stato circondato da musica e amore – ha aggiunto la famiglia -. Ringraziamo tutti coloro che si sono presi cura di lui nel corso degli”.era nato il 26 agosto 1912, a Liverpool, poco più di quattro mesi dopo il naufragio del Titanic. Ha vissuto entrambe le guerre mondiali: durante la Seconda ricoprì un ruolo amministrativo nel Royal Army Pay Corps, mentre successivamente lavorò per le aziende petrolifere Shell e BP.