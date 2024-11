Dall’Ungheria alla provincia di Latina | la storia a lieto fine del piccolo Nicolas che passerà il suo primo vero Natale in famiglia

Leggi su Dayitalianews.com

Questo è ilpera Gaeta. Dopo tanta attesa, finalmente Luca, Carmela e ilsono diventati una.La coppia, desiderosa di avere un figlio, aveva deciso di rivolgersi al Centro per le Adozioni Internazionali per iniziare il percorso di adozione. Dopo aver conferito l’incarico all’ente, si sono dedicatipreparazione dei documenti ecreazione di quella che sarebbe diventata la casa del loro bambino. Luca e Carmela pensavano di dover aspettare mesi, forse addirittura anni. Un pensiero comune a molte coppie che affrontano l’adozione, spesso scoraggiate dai pregiudizi che circondano questo percorso.Invece, contrariamente a ogni previsione pessimistica, solo pochi mesi dopo il deposito del fascicolo in Ungheria, lo scorso anno, è arrivata la fatidica telefonata dell’abbinamento.