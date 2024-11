Ilgiorno.it - Corruzione in corsia. Condannato ex primario

Un anno e tre mesi di reclusione in primo grado all’exdell’ospedale Morelli di Sondalo accusato di. La decisione dei giudici del Tribunale di Sondrio ieri, dopo ben tre ore di camera di consiglio. Della vicenda che coinvolge il medico Alberto Luca Messina, numero uno dal 2016 e fino al 2018 del reparto di Neurochirurgia del Morelli insieme all’amministratore delegato di Spinevision Italia, una società fornitrice di protesi ortopediche, si cominciò a parlare nel 2021 quando i due furono destinatari di altrettanti decreti di sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza. In realtà le indagini presero avvia tre anni prima, in seguito a un esposto presentato proprio da Asst Valtellina e riguardante presunte frodi nelle forniture di impianti ortopedici di stabilizzazione vertebrale prodotti da Spinevision.