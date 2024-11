Nerdpool.it - Una Promessa di Peridoto di Kate Golden: Recensione

Unadi, secondo capitolo della serie The Sacred Stones, è un romanzo appassionante e magnetico firmato dae pubblicato da Sonzogno.TramaPer Arwen Valondale, le conseguenze della battaglia alla Baia delle Sirene sono state devastanti. Sua madre é morta. Kane Ravenwood, l’uomo che credeva di amare, l’ha tradita. Ma soprattutto deve fare i conti con la sua vera identitá e con le rivelazioni della profezia: é lei l’ultima Fae di sangue puro, é lei l’unica in grado di distruggere il terribile re Lazarus. Ora, con il cuore in tumulto, é in viaggio verso il misterioso regno di Citrino alla ricerca della Lama del Sole, una spada leggendaria che potrebbe segnare il destino dell’intera Evendell. E, se desidera davvero recuperarla, la presenza di Kane é un male necessario tanto per lei quanto per lui, che pare disposto a tutto pur di proteggerla.