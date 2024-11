Ilrestodelcarlino.it - "Un posto ben retribuito è garanzia di indipendenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘La violenza contro le donne si contrasta anche nel mondo del lavoro’. Questo il messaggio che ha lanciato, ieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ospedale di Sassuolo, esempio di attuazione di politiche concrete di equità e parità di genere tradotte, oggi, nei tantissimi ruoli di grande responsabilità ‘in rosa’ in servizio presso la struttura sassolese. Sono infatti 12 i primari e direttori donna (su 23), 10 su 12 le coordinatrici infermieristiche e oltre l’83% degli operatori sanitari è donna: forte di questo dato, ieri l’Ospedale ha celebrato promosso un flash-mob, un momento simbolico per ricordare a tutta la cittadinanza che la violenza non è mai giustificabile e che è necessario, per contrastarla efficacemente, ‘educare’ prima di tutto al rispetto e alla parità, anche nel mondo del lavoro.