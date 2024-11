Quotidiano.net - Ucraina, numero record di droni dalla Russia. La Gran Bretagna non invierà truppe

Kiev, 26 novembre 2024 – Notte di fuoco sull'. Laha lanciato 4 missili Iskander-M e ben 188da combattimento. "Un" di velivoli senza pilota, secondo l'aeronautica di Kiev che fa sapere di averne intercettati e distrutti nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv. Purtroppo "le infrastrutture essenziali sono state colpite. A Ternopil l'elettricità è interrotta e non sappiamo ancora quando verrà ripristinata", ha fatto sapere Anton Gerashchenko, ex vice ministro dell'Interno, su Telegram. L’allarme aereo nella capitale è durato cinque ore. Intanto laannuncia che nonin, smentendo così l'ipotesi di stampa che riferiva di discussioni tra Parigi e Londra per inviare soldati o mercenari sul territorio.