Tvplay.it - Terremoto in panchina: Max Allegri ha deciso, colpo di scena

Leggi su Tvplay.it

Maxtorna sulla bocca di tutti per quanto riguarda il suo futuro in: in molti non vedono l’ora di rivederlo all’operaL’ex allenatore della Juventus è stato accostato in queste settimane a diverse big italiane e straniere, ma per il momento continua a godersi il suo anno sabbatico. C’è una novità che riguarda il suo futuro professionale.in: Maxhadi(TvPlay – ANSA) La sua ultima immagine inè stata quella della finale di Coppa Italia, quando dopo aver battuto la favoritissima Atalanta di Gasperini, diede vita ad uno show davvero sopra le righe. Uno sfogo per quanto dovuto subire sia all’interno che all’esterno della società, tra pressione dirigenziale e mediatica. Tutti ricordano le parole indirizzate a Giuntoli e la sua rabbia nell’uscire dal campo dopo i festeggiamenti.