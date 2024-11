Tamberi ospite a ‘Belve’ | Non avere un rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita

Leggi su Sportface.it

Gianmarcoè uno degli ospitiseconda puntata di, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il campione olimpico di salto in alto si racconta senza filtri in un’intervista che andrà in onda questa sera, martedì 26 novembre, in prima serata. “Nonuncon mioè ilpiùmia”, racconta ‘Gimbo’. Sulle dure ‘regole’ imposte daldice ancora: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale”. Nel corso dell’intervista,parlerà anche del suo futuro e molto altro ancora.: “Nonuncon mioè ilpiùmia” SportFace.