Uominiedonnenews.it - Pietro Genuardi, Vita Privata: Ecco Chi E’ Sua Moglie E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la storia di Linda Ascierto,di: una donna riservata ma fondamentale, tra amore, carriera e un legame indissolubile con l’attore italiano.Dietro ogni grande uomo c’è spesso una figura speciale, e per, noto attore italiano famoso per ruoli in Centovetrine e Il paradiso delle Signore, quella figura è Linda Ascierto. Con il suo carattere forte e il suo sostegno costante, Linda rappresenta una roccia per, soprattutto nei momenti più complessi della suapersonale e professionale. La loro è una storia d’amore che nasce per caso ma si rafforza giorno dopo giorno grazie a un legame profondo.Chi è Linda Ascierto?Linda è una donna riservata, lontana dai riflettori che spesso illuminano suo marito. Si ritiene sia nata nel 1973, anche se non si conosce la data precisa, ed è cresciuta a Varese, pur avendo radici nel Sud Italia.