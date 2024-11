Netanyahu approva il cessate il fuoco in Libano dopo i raid dell’Idf su Beirut | Ma manteniamo libertà militare

Leggi su Open.online

Il primo ministro israeliano Benjaminha dato il via libera aliltra Israele ed Hezbollah in. Secondo quanto trapelato finora, l’accordo dovrebbe porre fine a qualunque ostilità ma non c’è una durata stabilita. La condizione è che venga firmata un’ulteriore intesa tra Tel Aviv e Washington. Questa dovrebbe consentire a Israele di attaccare ilse dal Paese dei cedri provenisse una minaccia.nel discorso pronunciatol’intesa ha parlato di una «completa in». I negoziati per ililtra Israele ed HezbollahNel tardo pomeriggio italiano, sera in Israele, si sono tenute a Tel Aviv una serie di consultazioni tra il premiere un ristrettissimo gruppo di ministri e funzionari, parte del Gabinetto di guerra.