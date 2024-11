Musica, "Ciao tristezza" è il nuovo singolo di Angelica

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – “” è ildi, in uscita da venerdì 29 novembre per Factory Flaws. La cantautrice collabora per l’occasione con la collega e amica Lucia Manca, che insieme adha scritto il brano, prodotto da Golden Years. “Sarà scontato – racconta– ma ‘’ è nata in un momento in cui mi sentivo profondamente triste e non vedevo una luce da nessuna parte ma avevo bisogno di trovarla. Un pomeriggio del 2022 ho chiamato Lucia per raccontarci e sfogarci un po’ tra amiche e la chiamata è terminata dicendole che le avrei mandato delle idee che avevo composto in quei giorni (laè a volte una condizione creativamente prolifica, per fortuna) perché sarebbe stato bello fare un pezzo assieme. Ho sempre apprezzato molto la voce e i lavori di Lucia e la stima è reciproca.