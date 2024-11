Lanazione.it - Massacrata a coltellate. Oggi in Corte d’Assise il delitto di via Marconi

Comincia questa mattina, dopo le dieci, nell’aula bunker di Santa Verdiana, a Firenze, davanti ai giudici popolari della, il processo per un femminicidio che risale a sedici anni fa, il 19 aprile del 2008. Sotto accusa c’è Pasquale Buccolieri, camionista di Porcari, in provincia di Lucca,cinquantenne. L’uomo è accusato di aver massacrato aIsabel Cristina Macarthy, che aveva 46 anni. Nel corso dell’udienza di questa mattina saranno depositate le liste testi della pubblica accusa, che sarà sostenuta in aula dal pubblico ministero Luisa Serranti, applicata da Firenze per questo caso, dell’avvocato di parte civile Maria Di Rocco del foro di Prato, e del difensore dell’imputato, l’avvocato sara Tordazzi del foro di Pistoia. L’udienza dovrebbe quindi essere aggiornata alla prossima data utile per l’inizio del dibattimento.