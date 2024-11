Terzotemponapoli.com - Maradona, il ricordo di Daniel Bertoni

Diego Armandoabbandonava questo mondo il 25 Novembre di quattro anni fa. Tanti i ricordi di chi ha percorso un pezzetto di strada al suo fianco e numerosissime le visite al Murales dei Quartieri Spagnoli. Bello il gesto della società, con Conte, De Laurentiis e Di Lorenzo a far visita al luogo, ormai di culto, nel ventre di Napoli. Oggi, a KissKissNapoli.it, argentino e compagno di squadra del Pibe de Oro ha rilasciato un’intervista. Di seguito le parole dell’ex compagno di Diego.Giustizia per? Non sono io a poterlo direCosì: “Oggi è un triste giorno per tutti: quando uno come lui va via da questo mondo non si può essere col morale a terra. Di lui resta ildel calciatore immenso e della persona fantastica che era. Che darei per riabbracciarlo.