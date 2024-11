L’Ops carta su carta il rischio su Mps il prezzo troppo basso | cosa c’è dietro Unicredit-Banca Bpm

Leggi su Open.online

L’offerta pubblica di scambio «su» diper Banco Bpm. Ad un, quasi offensivo». E che mette in pericolo l’operazione sul Monte dei Paschi di Siena. Tanto da far registrare fin da subito le reazioni nervose di Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini nel governo, che vede vacillare l’operazione Terzo polorio italiano con Caltagirone e Delfin. Mentre via XX Settembre minaccia la golden power e ricorda l’interesse di Andrea Orcel per Commerzbank, la Borsa però non gradisce. Perché «il premio risulta limitato»,pare «a sconto» e secondo Deutsche Bank sarà difficile raggiungere l’obiettivo del 67% delle quote. Anche se secondo Mediol’operazione avrà anche lo scopo «di evitare l’ulteriore crescita di Bpm a Siena». Tanto che oggi il consiglio di amministrazione convocato da Giuseppe Castagna respingerà l’offerta.