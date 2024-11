Anteprima24.it - “La solidarietà e l’amicizia hanno fatto gol”: successo per l’iniziativa del Rotary Club Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Pasta Rosiello, l’Interact e il Rotaract. La manifestazione ha sensibilizzato tanti e gli oltre 2.000 euro raccolti sono un. Ma non finisce qui. Come si dice, “da cosa nasce cosa”, e, quindi, Sabato una pattuglia di bambini, indossando le maglie autografate dai giocatori del, che, donate dalla Società Calcio, sono state battute all’asta, assisteranno alla partita-Audace Cerignola ospiti del Presidente Oreste Vigorito. Lagol.E tra un sorriso e una lacrima, abbiamo realizzato un service per la prevenzione delle malattie, per l’ambiente, per la formazione delle giovani generazioni, per sviluppare una profonda azione comunitaria e per educare alla cultura del dono.La presenza del sindaco della città è stata la chicca finale.