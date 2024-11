Gaeta.it - La Corte d’Appello di Napoli conferma condanna per omicidio colposo a medico di pronto soccorso

Facebook WhatsAppTwitter La recente sentenza delladiha messo in luce gravi responsabilità legate alla gestione del. Umberto Brancaccio,in servizio presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è statoto a dieci mesi di reclusione per. Questo verdetto arriva in seguito a un caso che ha profondamente colpito la comunità locale e riaccende il dibattito sulla responsabilità medica.La cronologia degli eventi: il caso di Michele MascoloIl drammatico incidente risale al 5 ottobre 2016. Michele Mascolo, un giovane informatico di 31 anni residente a Santa Maria la Carità, si è presentato alcon forti dolori addominali. Nonostante le sue condizioni critiche, Michele è stato dimesso dall’ospedale, una decisione che si è rivelata fatale.