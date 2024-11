Gaeta.it - Il Milan vince a Bratislava: 3-2 contro lo Slovan nella quinta giornata di Champions

Facebook WhatsAppTwitter Ilha centrato una vittoria fondamentaleserata di, sconfiggendo loper 3-2della fase a gironi dellaLeague. Questo risultato consente alla squadra di Fonseca di consolidare la propria posizione in classifica, portandosi a quota 9 punti. I marcatori del match sono stati Pulisic, Leao e Abraham, mentre la squadra ha mostrato sia momenti di fragilità in difesa che ottimi spunti offensivi.Le scelte di formazione di FonsecaAlla vigilia dell’in, l’allenatore rossonero ha effettuato scelte strategiche interessanti. Ha deciso di schierare Abraham dal primo minuto, optando per lui al posto di Morata, ritenuto in forma non ottimale. Pulisic, anch’esso partito dalla panchinala Juventus, è tornato in campo sin dall’inizio, portando freschezza e dinamicità sulla fascia.