Lanazione.it - Guasto alla rete, manca l’acqua in zona Pietà. Venerdì lavori alla Briglia

Leggi su Lanazione.it

Prato, 26 novembre 2024 –idrica in viale Borgo Valsugana, all’angolo con via Rondine: è questa la causa dellenze d’acqua segnalate inSacra Famiglia e La. Publiacqua informa che i tecnici sono già intervenuti per lo scavo e la successiva riparazione. La situazione tornerànormalità nel tardo pomeriggio. Inoltre, a causa dia impianti di Publiacqua, potrebbero essercinze d’acquae zone limitrofe nel comune di Vaiano dalle 8.30 di29 novembre e finotarda mattinata. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso della tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.