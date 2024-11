Lanazione.it - Grosseto-Siena, è Stefano Dami il nuovo sostituto direttore del 118

, 26 novembre 2024 - Èildella Uoc Centrale operativa 118 di. Ha deliberato l'incarico ilgenerale dell’Azienda Usl Toscana sud est. "Il dottor- dichiara ilgenerale della Asl Tse, Antonio D’Urso - vanta un’esperienza sul campo particolarmente approfondita, avendo lavorato in prima persona ai cambiamenti che sono intercorsi nell’organizzazione del servizio 118 territoriale. Crediamo di aver conferito un incarico ad un professionista in possesso di conoscenze ed esperienze essenziali per poter affrontare le sfide che attendono questo specifico setting". "Il nostro obiettivo - dichiara- è quello di trovare un modus operandi il più performante in tutte le province puntando su una sempre maggiore versatilità e conoscenza di tutti i setting, qualità essenziali per chi lavora in emergenza.