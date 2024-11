Gala di Beneficenza Afmal Fatebenefratelli | un trionfo di solidarietà

Leggi su Ildenaro.it

Nella suggestiva Villa Vittoria, in Via Petrarca si è svolto ildiper i Malati lontani: i medici delhanno fatto rete per sostenere i progetti dell’(Associazione). Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica avanzata per l’Ospedale Buon Consigliodi Napoli, migliorando i servizi sanitari destinati alle fasce più vulnerabili della comunità.La serata si e aperta con un raffinato aperitivo, accompagnato dalla musica della pianista Luisa Buonocore, che si è esibita nei teatri e in prestigiose location in Italia e all’estero, ha offerta .la sua performance agli ospiti un preludio elegante e raffinato per una serata dedicata alla.Fra Gerardo D’Auria, Padre Superiore nonché Presidente nazionaleinsieme alla madrina della serata Paola Torrente Miss Curvy a Miss Italia 2016 e modella influencer, hanno introdotto gli interventi istituzionali.