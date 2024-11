Ilrestodelcarlino.it - Federiciana, la delusione di Montanari: "Il treno è passato. Non faremo di più"

di Anna Marchetti E’ andato deserto (si è chiuso ieri alle 12) il bando comunale per la nuovaprogettata da Mario Cucinella. Avviso pubblico su cui il Comune aveva posto la speranza di trovare almeno una parte degli 8 milioni di euro necessari alla sua realizzazione (a cui vanno aggiunti i 2,5 milioni di fondi Pnrr). "Unche la città non è riuscita a prendere. Mi dispiace constatare la mancanza di sensibilità di quei cittadini che avrebbero potuto contribuire a dotare la città di un’opera significativa come la nuova". Questo il commento dell’armatore Fabio, la cui famiglia non solo ha investito e permesso di realizzare 14 anni fa la Mediateca, oggi importante punto di riferimento culturale soprattutto per i giovani, ma ha anche finanziato il progetto esecutivo (400mila euro) della nuovafirmato da Mario Cucinella, uno dei più importanti architetti a livello internazionale.