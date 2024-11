F1 Horner | Punto forte di Verstappen? La forza mentale è eccezionale

Leggi su Sportface.it

“Il verodi Max? La sua, la sua resilienza nei momenti importanti. Come ogni grande sportivo, è sempre quando la pressione è davvero alta che deve dare il meglio di sé e in questo è stato assolutamente“. Queste le parole del team principal e Ceo della Red Bull, Christian, nei confronti di Maxche domenica scorsa si è laureato per la quarta volta campione del Mondo di Formula 1.è intervenuto nel quinto episodio di “Box box box”, il podcast di Pirelli dedicato al mondo della Formula 1.“Amo le corse, amo competere – ha spiegato– Sono una persona competitiva per natura e adoro il senso di squadra e la F1 è il più grande sport di squadra del mondo. E noi abbiamo una squadra fenomenale e io ho il privilegio di guidarla.