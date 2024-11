Entrano dal tetto per il furto nel megastore pontino | ingente il bottino

Leggi su Dayitalianews.com

Un gruppo di ladri esperti ha compiuto unsignificativo al punto vendita Agriappia di via Epitaffio, a Latina, agendo con grande professionalità e preparazione durante la notte. I ladri sono riusciti a bypassare i sistemi di allarme del negozio, e ilè stato scoperto solo ieri mattina al momento dell’apertura.Un piano ben studiatoGli scassinatori hanno agito daldel negozio, realizzando due aperture attraverso cui si sono calati all’interno. Questo piano ben architettato ha permesso loro di evitare il rischio di attivare i sensori d’allarme e di non forzare porte o finestre, il che avrebbe potuto richiamare l’attenzione di pattuglie di polizia o delle guardie giurate. Secondo i primi riscontri, sembra che i ladri abbiano pianificato il colpo con molta attenzione, effettuando probabilmente sopralluoghi preliminari per studiare la disposizione del negozio e le misure di sicurezza.