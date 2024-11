Udine20.it - Concerti dei Filarmonici Friulani a Codroipo e Udine

Mercoledì 27 novembre al Teatro Benois De Cecco die domenica 1. dicembre al Teatro San Giorgio diduecon protagonisti giovani talenti under 35La musica senza tempo di Mozart, Schubert e Bach risuonerà nei teatri digrazie a due straordinari appuntamenti dell’Orchestra Giovanile. Le due serate, dedicate al talento under 35, vedranno protagonisti giovani musicisti di eccellenza.Il primo appuntamento è in programma mercoledì 27 novembre alle ore 20.45 al Teatro Benois De Cecco dicon Mozart/Schubert, un concerto che avrà come solista il clarinettista Francesco Cristante e la direzione del M° Constantin Schiffner. Il secondo evento, Bach2 – Back to Bach, si terrà domenica 1° dicembre alle ore 18.30 al Teatro San Giorgio di, un omaggio al grande Kantor di Lipsia e ai compositori che hanno tratto ispirazione dal suo genio.