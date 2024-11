Sport.quotidiano.net - Ciclismo A Gaia Masetti il ’Coraggio e Avanti’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si chiama ‘Coraggio eil prestigioso premio che domenica è stato assegnato alla ciclista, campionessa europea di staffetta mista, proprio per la tenacia che ha dimostrato e come continuo incentivo morale nel prosieguo della sua carriera. Il riconoscimento arriva dal Centro Spirituale delal convento carmelitano di Santa Lucia alla Castellina di Sesto Fiorentino, luogo di spiritualità, valori ma anche di sport e storia delche fu sede della mitica Filotex e poi punto di ritrovo di tutti i più grandi campioni, nel ventennale del premio ha scelto la giovane di Fiorano come stella della categoria femminile. "ci ha impressionato per la sua duttilità e per aver vinto un Europeo nella staffetta mista con una semplicità incredibile – ha spiegato Luca Limberti, presidente del centro spirituale – il nostro premio è per continuare a spronarla e dirle ‘Coraggio e