Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Shpendi comanda pure in B. Può eguagliare l’Hubner del ’95-’96

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un gol da centravanti vero, sgomitando, difendendo palla in area e girandosi di tecnica e di forza, per il nono sigillo in campionato, realizzato sabato nell’1-1 contro la Reggiana al Manuzzi. Così Cristiansi conferma in testa alla classifica cannonieri della B dopo 14 gare: 9 le reti messe a segno in 13 partite (solo a La Spezia non è sceso in campo, in tutto ha giocato 1.044 minuti), 5 i gol realizzati su rigore. Alle sue spalle, per le primissime posizioni, Francesco Esposito (Spezia) con 7 reti e il terzetto composto da Iemmello (Catanzaro), Thorstvedt e Laurientè (Sassuolo) a quota 6. Ilha vinto la classifica cannonieri in serie B nella stagione 1995-1996 (con mister Tardelli, 49 punti e decimo posto), quando Dario Hubner (in bianconero in tutto 166 presenze e 74 reti tutte in B) firmò 22 gol.