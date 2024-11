Giornalettismo.com - Bluesky, il rivale di X, finisce nel mirino della Commissione UE

Se Atene piange, Sparta non ride. Abbiamo più volte messo l’accento, negli ultimi tempi, sulla severitàEuropea (tra Digital Services Act, Digital Markets Act, regolamento sul copyright e AI Act) rispetto alle grandi piattaforme americane che si occupano di digitale. In effetti, i volumi di queste aziende di Big Tech e la rilevanza che queste ultime hanno nella nostra vita di tutti i giorni impongono una riflessione supplementare e una maggiore regolamentazione per evitare che assumano tratti monopolistici. Tuttavia, ci sono due considerazioni da fare: per quanto l’Europa sia severa, farà fatica a modificare gli atteggiamenti delle grandi aziende che spopolano sugli altri mercati globali; inoltre, non è detto che anche le piattaforme più piccole non si avvantaggino dall’ecosistema creato dai grandi player di settore.