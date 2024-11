Movieplayer.it - Ang Lee si sente perso nel cinema di oggi: "Non faccio un film da sei anni"

Il regista premio Oscar ha confessato di sentirsi fuori posto nell'industriatografica contemporanea. Vincitore di tre premi Oscar e recentemente del prestigioso Praemium Imperiale Award, per essere considerato 'uno dei più grandi innovatori delmondiale', Ang Lee sta vivendo in una sorta di limbo della sua carriera. Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista taiwanese ha raccontato il suo stato d'animo attuale e la difficoltà di tornare dietro la macchina da presa in un nuovo progetto e ha dichiarato di sentirsi un po' smarrito riguardo al futuro del. Cambiamenti "Nonunda seie non so da dove ricominciare. Ilha bisogno di un cambiamento drastico. Se .