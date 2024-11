Agi.it - Anche lo svapo fa male alla circolazione

AGI - Identificati alcuni degli effetti del fumo di sigaretta e di sigaretta elettronica,senza nicotina, sulla funzione vascolare. A farlo uno studio guidato da Marianne Nabbout, specializzanda in radiologia presso l'Università dell'Arkansas per le scienze mediche, a Little Rock, i cui risultati saranno presentati la prossima settimana al convegno annuale della Radiological Society of North America, RSNA. Le sigarette elettroniche, notecome vape, sono dispositivi a batteria che riscaldano un liquido per produrre un aerosol, che viene poi inalato nei polmoni. Le sigarette elettroniche contengono significativamente meno sostanze chimiche e tossine di quelle presenti nel fumo di tabacco. Di conseguenza, molti ritengono che le sigarette elettroniche siano meno dannose del fumo di sigaretta.