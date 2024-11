Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Forlì, il Comune a de Pascale: “Il Marconi è in crisi? Qui il Ridolfi è pronto”

Bologna, 26 novembre 2024 – L’allarme lanciato dalla Uil sul Carlino di ieri, in merito al futuro dell’(veniva citato il contenuto di un incontro con la società di gestione) è stato ieri condiviso in una nota anche da Cisl e Uil. Pur senza numeri – la Uil aveva parlato di soli 130mila passeggeri a fronte dei 220mila attesi –, si fa riferimento al “basso flusso operativo, concentrato principalmente presso l’del capoluogo regionale”, situazione che “rappresenta un ostacolo per progetti di sviluppo ambiziosi. Le parti sociali si impegneranno a sollevare la questione presso le amministrazioni locali, provinciali e regionali, anche in relazione al nuovo piano nazionale sugli aeroporti, che è in fase di approvazione”. Le reazioni non si sono fatte attendere. L’assessora comunale Paola Casara (con delega all’aerospazio) parte nel suo ragionamento dal fatto che “l’ha fondamenta societarie solide e responsabili”.