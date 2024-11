Unicredit offerta di scambio volontaria per Banco Bpm da 101 mld

Unlimitednews.it - Unicredit, offerta di scambio volontaria per Banco Bpm da 10,1 mld

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda diha approvato il lancio di un’pubblica disu tutte le azioni ordinarie diBPM per un corrispettivo totale di circa 10,1 miliardi. Il rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione diper ogni azione esistente diBPM, che comporta un prezzo implicito dipari a 6,657 euro per azione, e un premio pari a circa 0,5% rispetto ai prezzi ufficiali del 22 novembre. Questo rappresenta un premio di circa 15% rispetto al prezzo undisturbed del 6 novembre (circa 20% se aggiustato per gli acconti sul dividendo già distribuiti a novembre da entrambe le banche), prima dell’annuncio dell’di acquisto di Anima. L’mira a rafforzare la posizione competitiva diin Italia, uno dei mercati principali del Gruppo, creando una seconda banca ancora più forte in un mercato attraente, in grado di generare un significativo valore di lungo termine per tutti gli stakeholder e per l’Italia.