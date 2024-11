Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione mentalmente questo primo appuntamento della giornata oggi lunedì 25 novembremolto intenso con i coronamenti su tutte le principali strade accesso centro città in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative scolastiche non segnalare subito un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata esterna che sta provocando code tra l’uscita Casilina lo svincolo Centrale del Latte Casal Monastero in direzione quindi della Salaria è ancora sul raccordo perintenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal video con laNapoli Sono all’uscita Ardeatina Ci sono code per lo stesso motivo anche sulla diramazionesud è sullaL’Aquila nel rispettivamente da Torrenova al Raccordo ed a Settecamini alla tangenziale est e in tangenziale coded all’uscita per la stazione Tiburtina allo svincolo Parioli Campi Sportivi lezione quindi Stadio Olimpico nel frattempo la polizia locale Ci sentiamo un incidente a Settecamini in via di Casal Bianco nei pressi di via rubellia ci sono cose verso la cava altro incidente all’Eur sulla Cristoforo Colombo all’altezza di Viale America con le code e registrate verso il centro città è ancora il quadrante azzurro ci sono contattati sulla Pontina permolto intenso da Pomezia la raccordo anulare coda anche sulla Ardeatina da Falcognana via di Vigna Murata e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito