Anteprima24.it - Piantedosi “Non sarò il candidato del centrodestra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Faccio con orgoglio e piacere il ministro, non credo ci siano le condizioni di un mio impegno diretto: sulla candidatura del, decideranno i partiti”. Il ministro dell’Interno, Matteo, lascia cadere l’ipotesi di una sua candidatura per ilalla presidenza della Regione Campania.Lo ha detto nel corso della presentazione a Pietrastornina, in provincia di Avellino, intervenendo alla presentazione del libro di Andrea Covotta, “Politica e pensiero: storie e personaggio dei partiti del Novecento”. Nel corso del suo intervento,ha anche sottolineato il ruolo svolto, anche in provincia di Avellino, dalla classe dirigente democristiana: “Ancora oggi è presente l’esigenza di un pensiero e una prassi politica ispirati al moderatismo e all’interclassismo che questa terra ha espresso ad altissimi livelli.