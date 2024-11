Quotidiano.net - Parole nuove per un mondo diverso

Roma, 25 novembre 2024 – Lecreano. Fanno esistere ciò che non c’era. Danno senso e anima alle cose, alle persone, alle idee. Dare un nome significa dare vita, riconoscere l’esistenza. Il primo compito che il Dio della Bibbia assegna ad Adamo ed Eva è dare un nome al creato: ai frutti, ai fiori, agli animali, alle nuvole, al sole. Il creato inizia a esistere davvero solo nel momento in cui viene chiamato. Nominato. Non sorprende dunque che il movimento di emancipazione femminile – la rivoluzione meno violenta fra le molte che hanno scosso le nazioni e i popoli fin dalle origini del– fondi oggi il cuore della sua battaglia proprio sulle. Le, appunto, creano. Pensate alla parola femminicidio, inventata non più di quindici anni fa. Pensate alla parola stalking, altrettanto recente.