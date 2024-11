Gaeta.it - Nutrizione e salute: grani antichi e alimenti naturali contro le malattie

Facebook WhatsAppTwitter L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nellaumana, con studi recenti che mettono in evidenza come determinati cibi possano influenzare l’insorgenza digravi, tra cui il cancro. Durante un intenutosi all’hotel Belvedere di Caserta, esperti del settore si sono riuniti per discutere dell’importanza dellain relazione al metabolismo, alla genetica e all’ambiente. Questo evento, intitolato “Clinica e Oncologia Integrata: tra Genetica, Metabolismo e Ambiente“, è stato organizzato dalla DDClinic Foundation in collaborazione con altre istituzioni scientifiche e professionali.L’importanza dei cibiSecondo gli esperti presenti all’evento, alcunicome i, le alghe e le verdure locali possiedono proprietà detossificanti.