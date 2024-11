Puntomagazine.it - Minturno: al liceo “L.B. Alberti”, Domenico Porzio presenta “Dieta oltre il confine della privazione”

. Nel corsozione del libro “”, l’autore ha sottolineato l’importanza di adottare uno stile di vita sanoNella splendida cornice delscientifico “L.B.”, si è tenuta lazione del libro dal titolo “il”, del biologo.Hanno portato i saluti istituzionali: Amato Polidoro, Dirigente scolasticoscientifico L.B.; Ilaria Pelle, per l’amministrazione comunale; Caterina Valerio, collaboratore vicarioscientifico “L.B.”; Franco Ciufo, avvocato e delegato per Abruzzo e Molise del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; ed infine Armando Caramanica, Editore.Molto apprezzati gli interventi, nell’ordine, di Antonio Romano, medico anatomo patologo, che ha evidenziato i danni causati dalle malattie dismetaboliche, a seguire,Valeria Regis, psicoterapeuta, che ha illustrato i vari disturbi del comportamento alimentare e di Vincenzo Piscopo, biologo ed autoreprefazione, che ha esposto i dati sull’obesità prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità ed ha auspicato tolleranza zero contro l’abusivismo professionale.