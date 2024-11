Sport.quotidiano.net - Magrini: "Abbiamo perso la fiducia. La responsabilità di tutto è solo mia"

E’ difficile dare una spiegazione: anche il tecnico bianconero Lamberto(foto), stenta a capire come mai la Robur si sia trasformata tra il primo e il secondo tempo. "Non so se siamo rientrati male per un calo fisico, caratteriale o tecnico-tattico – dice il mister –. Di fatto dopo il loro gol, le certezze che avevamo nel primo tempo. Subire due reti in pochi minuti su due palle inattive, ci ha poi tagliato gambe. Una reazione c’è stata nei minuti finali, ma avendo datoè stato impossibile rimetterla in piedi". "Nei primi quarantacinque minuti, invece,giocato nella loro metà campo – prosegue –spinto con le mezzali, con Masini, con tutti. La squadra era viva, tosta, concentrata. Poi non siamo usciti dagli spogliatoi. Se c’è stato il crollo qualcosa evidentemente è successo".