Linkiesta.it - L’intesa sulla finanza climatica non cancella i lati oscuri della Cop29

Leggi su Linkiesta.it

Che le trattative finali dinon stessero andando nella direzione giusta è stato chiaro a tutti quando l’inviato per il clima degli Stati Uniti, John Podesta, uscendo dalla sala dei negoziati, è stato accolto con serie di grida di «vergogna». Pochi minuti prima, la coalizione dei Paesi più poveri del sud globale aveva abbandonato la stanza dei colloqui. US climate envoy John Podesta heckled with cries of “shame” after climate vulnerable countries (temporarily?) walk out of finance talks #https://t.co/VnsmUcEE1L pic.twitter.com/bh8tmKEOf8— Joe Lo (@joeloyo) November 23, 2024Segnali che avevano fatto immaginare che a Baku la ventinovesima conferenza delle Nazioni unite sul clima sarebbe finita senza l’accordo. Invece, poi, nella notte azera tra sabato 23 e domenica 24 novembre, il presidente di, Mukhtar Babayev, ex dirigentecompagnia petrolifera Socar e attuale ministro dell’Ambiente dell’Azerbaijan, ha battuto il martelletto.