Calciomercato.it - Lazio-Bologna, Baroni al settimo cielo. Poi spiega le condizioni di Zaccagni, Romagnoli, Dia e Tavares

Leggi su Calciomercato.it

Lanon si ferma e centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e resta agganciata al gruppo scudetto: le parole didopo il 3-0 colLabatte 3-0 ile resta agganciatissima al gruppone in lotta per lo scudetto con quattro squadre a quota 28 punti ovvero -1 dalla vetta occupata dal Napoli. Il rosso a Pobega cambia il match dell’Olimpico, che poi la squadra diè brava a incanalare definitivamente.Marco(LaPresse) – calciomercato.itLavola con i gol di Gigot,e Dele-Bashiru che chiude la sfida nel recupero. In conferenza stampa le parole del tecnico Marco:La cosa che la rende più orgoglioso? “Dopo una sosta, anche se ho lavorato con 12-13 giocatori e hanno avuto spazio ed era giusto così, abbiamo ripreso forte. La squadra è entrata con una mentalità forte, avevamo preparato situazioni sul corto-lungo.